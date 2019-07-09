Что происходит в ДНР: в сети рассказали об экономическом прорыве боевиков

На оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышения зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания.

Об этом пишет пользователь Twitter "Хочу домой", ссылаясь на пост донецкого общественного-политического издания, лояльного к боевикам.

В посте отмечается, что некоторые позиции продуктовой корзины выросли в цене почти в два раза. Также ожидается повышение оплаты за проезд в общественном транспорте на оккупированной территории.

Отдельно сообщается о внезапном решении "отправлять на пенсию" мирное население Донбасса возрастом после 55 лет. Программу увольнения лиц предпенсионного возраста планируется реализовать за 2-3 месяца.

"Что-то непонятное творится в "республике" в последнее время. Разве только в последнее? все 5 лет с приходом русского мира", - пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший командир боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский признал, что в Донецке в последнее время ухудшилась общественно-политическая ситуация.