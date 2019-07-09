​Контрактники ВСУ погибли в жуткой аварии под Киевом: фото и первые подробности

9 июля на трассе Киев-Чоп в направлении столицы произошла авария, в результате которой погибли два военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", в котором ехали 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины.

Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водителя-военнослужащего госпитализированы с травмами ног.

На месте дорожной аварии работали спасатели, полиция и медики.

36-летнего водителя Toyota полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины. Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. В рамках уголовного производства будут предназначены все необходимые экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", 08 июля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.