RU  UA  EN

вторник, 9 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

9 июля

09:26
Бабахнуло сильно: боевики опубликовали странное видео "удара по ВСУ"
09:23
Компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении
09:13
​Доллар и евро дешевеют: свежий курс от НБУ
09:10
Средневзвешенная цена электроэнергии за неделю работы нового рынка не превысила цену июня - Маляр
09:09
​Под Харьковом семья с 9-летним ребенком попала в смертельное ДТП: фото и видео
08:59
Свитолина - Мухова: онлайн видео трансляция
08:38
​Встреча Зеленского с Трампом и оружие для Украины: дипломат сделал важное заявление
08:30
Минздрав снова бросает тяжелобольных пациентов умирать - Дубиль
08:02
​Глава партии Зеленского сделал странное заявление про русский и украинский языки: видео
08:00
Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери и именины Дениса: какой праздник 9 июля
07:35
Торт из кабачков с помидорами и сыром: как приготовить вкусную альтернативу тяжелым блюдам
07:26
Герой Украины финансирует боевиков и работает на армию Путина: расследование журналистов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Под Харьковом семья с 9-летним ребенком попала в смертельное ДТП: фото и видео

вторник, 09 июля 2019, 09:09
переглянути новину українською

8 июля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, на трассе "Харьков-Красноград-Перещепино" 31-летний водитель автомобиля Renault превысил скорость и налетел на отбойник. Металлическая ограда проткнула машину насквозь - от бокового пассажирского сиденья в багажник, сильно травмировав женщину на пассажирском сиденье и двух детей в детском кресле.

Следователи установили, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери.

В результате происшествия женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу. Одна девочка погибла на месте аварии.

Следственным решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе на Адмиральском проспекте автомобиль BMW едва не повторил подвиг Елены Зайцевой, которая устроила масштабное ДТП с погибшими в Харькове, - вылетел на тротуар и сбил человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Холодно и мокро: какой будет погода во вторую неделю июля

Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина

Индивидуаль­ные туры и открытие новых маршрутов: чем живет туризм в Украине

Мокрая ночь на Ивана Купала: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: