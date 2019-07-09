​Под Харьковом семья с 9-летним ребенком попала в смертельное ДТП: фото и видео

8 июля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, на трассе "Харьков-Красноград-Перещепино" 31-летний водитель автомобиля Renault превысил скорость и налетел на отбойник. Металлическая ограда проткнула машину насквозь - от бокового пассажирского сиденья в багажник, сильно травмировав женщину на пассажирском сиденье и двух детей в детском кресле.

Следователи установили, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери.

В результате происшествия женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу. Одна девочка погибла на месте аварии.

Следственным решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе на Адмиральском проспекте автомобиль BMW едва не повторил подвиг Елены Зайцевой, которая устроила масштабное ДТП с погибшими в Харькове, - вылетел на тротуар и сбил человека.