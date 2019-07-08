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Едва не повторил "подвиг" Зайцевой: в Одессе пьяный водитель устроил страшное ДТП, фото

понедельник, 08 июля 2019, 23:20
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В Одессе на Адмиральском проспекте автомобиль BMW едва не повторил подвиг Елены Зайцевой, которая устроила масштабное ДТП с погибшими в Харькове, - вылетел на тротуар и сбил человека.

Об этом сообщает УСИ.

Так, авария случилась на углу Адмиральского проспекта и Судостроительной.

По данным издания, машина влетела в дерево, а затем в соседний магазин. На тротуаре находилось несколько человек, есть пострадавшие, водитель авто погиб. На месте работали правоохранители.

В Главном управлении Национальной полиции вскоре уточнили информацию о ДТП.

"Экипаж патрульной полиции во время патрулирования территории обслуживания остановил автомобиль под управлением одессита. После остановки водитель с признаками опьянения начал агрессивно вести себя и неожиданно продолжил движение, ускоряя скорость автомобиля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, где совершил наезд на женщину-пешехода и в дальнейшем допустил столкновение со стеной дома. В результате ДТП водитель погиб на месте. Его пассажирку и 30-летнюю прохожую доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.

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