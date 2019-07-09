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Украину накроют грозы: синоптики назвали области, где будет хуже всего

вторник, 09 июля 2019, 06:41
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Во вторник, 9 июля в Украине ожидаются сильные осадки с грозами, но только на части территории страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Так, дожди ожидаются во Львовской, Закарпатской и других западных областях почти до Днепра. На севере страны также погода не будет спокойной, там прежде всего в Сумской, Черниговской области облачно, кратковременные дожди, грозы. Также осадки ожидаются и в Киеве.

На востоке и юге страны тем временем тепло и без осадков, температура будет достигать 26 градусов в Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской области, 27 градусов - в Крыму, в Днепре, Кропивицком будет прохладнее - до 24 градусов.

На западе и севере страны температура будет прохладной - от 19 до 22 градусов.

Ветер западный, 7-12 м / с. Средняя температура по стране ночью - 9-14 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что к середине июля в Украине будет прохладно, температура воздуха местами опустится до 8-10 градусов тепла.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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