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Когда в Украину придет новое потепление: синоптик назвала даты

среда, 10 июля 2019, 13:25
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20-22 июля в Украину снова вернется теплая летняя погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей страницу в Facebook.

Так, по прогнозам в ближайшую неделю в стране еще продержится осенняя прохлада. Однако в следующие выходные, 13-14 июля, тепло немного восстановится. Ожидается повышение температуры воздуха до +26...+29, в южной части Украины до +28...+32 градусов.

Пока в Украине холодно, например, 9 июля в Карпатах ночью было +5...+8 градусов. Холодная воздушная масса на территории Украине будет еще доминировать.

В ночь на 11 июля температура воздуха составит +8...+14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла. Днем в большинстве областей ожидается +18...+24 градуса, на Западе - +15...+17 градусов.

Также синоптик отметила, что в Украине будет дождливо, периодические осадки возможны во всех регионах. Лишь в Центральной части и на Юге будет меньше дождей и периодически с солнцем.

В Киеве 11 июля ожидается погода свежая и влажная - периодический дождь, ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Херсоне прошли сильные дожди: водой затопило улицы города.

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