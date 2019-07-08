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Улицы превратились в реки: на еще один город в Украине обрушился мощный ливень, фото

понедельник, 08 июля 2019, 20:59
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В понедельник, 8 июля, в Херсоне прошли сильные дожди: водой затопило улицы города.

Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Как можно увидеть на опубликованных фото, автомобили с трудом могут двигаться по затопленным улицам Херсона.

"Херсонцы делятся в соцсетях фото - подтверждение того, каким выдался для них понедельник. Хотя, что может быть нового: город снова в воде, машины не могут проехать, настроение горожан испорчено", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", погода в Украине в конце июня – начале июля серьезно ухудшилась. Многие города страдают от ливней и мощных ураганов. В частности, в воскресенье, 7 июля, на Закарпатскую область обрушился ураган, который нанес серьезный ущерб местным жителям.

Также читайте прогноз погоды на ближайшие дни: Холодно и мокро: какой будет погода во вторую неделю июля.

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