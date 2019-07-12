В сети меткой карикатурой показали реальное отношение россиян к украинцам

В сети показали всю суть настоящего отношения президента России Владимира Путина и россиян к украинцам и Украине в целом.

Соответствующую карикатуру опубликовали на странице Баба і кіт в Facebook.

На картинке можно увидеть российского солдата, который готовит оружие для пальбы по украинцам, а в руках у него – снаряд с надписью: "За что вы нас не любите?"

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о сфабрикованной встрече президента РФ Владимира Путина с "обычным народом".

Также известный российский карикатурист Сергей Елкин метко высмеял Путина-хоккеиста, изобразив его на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.

Помимо этого, в сети одной карикатурой показали всю суть Путина.