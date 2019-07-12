Впервые в истории Украины человек с синдромом Дауна получил высшее образование: фото

В 2019 году в Украине впервые в истории выдали диплом о высшем образовании человеку с синдромом Дауна.

Как сообщает сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук в Facebook, 11 июля диплом вручили Богдану Крачуку. Он стал бакалавром по истории.

"Помню 5 лет назад мы с его мамой Евгенией Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с синдромом Дауна можно побороть современными подходами к образованию. Спасибо министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование", - написала она.

Она отметила, что пять лет парень старательно учился и даже был куда успешнее некоторых студентов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Житомире украинка родила 14-го ребенка.