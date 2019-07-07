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В Житомире украинка родила 14-го ребенка: фото, видео и подробности о семье

воскресенье, 07 июля 2019, 00:27
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В Житомире прошли необычные роды: в течении часа родили невестка и ее свекровь – у первой это уже третий ребенок, а у ее родственницы - четырнадцатый.

Об этом сообщает канал 24.

Марина Снайко – мать-героиня. Маленькая Лия – это ее четырнадцатый ребенок. Женщина призналась, что не представляет жизни без своей большой семьи: восьмерых девочек и шести мальчиков.

"У меня такой, очевидно, хронический синдром материнства, я без них жизнь не представляю, без этих малюточек. Ну это же такое счастье, как они во дворе бегают, как они гуляют – это детсад, у меня все детки во дворе. Кто не спрашивает: "Это все ваши?". Говорю: "Это все наши" - рассказала многодетная мама Марина Снайко.

Во время родов обе женщины были в так называемой зоне риска, впрочем, осложнений удалось избежать – малыши появились на свет естественным путем и полностью здоровые.

Живет семья Снайко в поселке Мирополь, в сотне километров от Житомира. Пока для семьи достраивают новый большой двухэтажный дом, теснятся в двухкомнатном домике, впрочем, не жалуются.

Снайко-отец шутит, что строит новый дом со значительным запасом. Потому что на четырнадцатом ребенке семья останавливаться не планирует.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети набросились на украинку, родившую 14 детей.

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