Долой стыд: в сети жестко потроллили фото открытия Одесского кинофестиваля

В пятницу, 12 июля, в Одессе стартовал юбилейный, 10-й ежегодный международный кинофестиваль, который не обошелся без церемонии открытия и красной дорожки возле Одесского театра оперы и балета.

В сети опубликовали фото гостей с красной дорожки, потроллив их за внешний вид.

Отметим, что среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, хотя большинство присутствующих ее не узнали, а также Катрин Денев, режиссера и лауреата множества премий Майка Ли и других.

Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальный медиапартнер – телеканал "Украина". Фестиваль продлится до 20 июля включительно.

Подробнее об открытии кинофестиваля, читайте в материале "Апостроф. Lime": В Одессе стартовал юбилейный международный кинофестиваль: фото и главные его события.