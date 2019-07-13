Суровый приговор участнику АТО в Италии: стало известно о подготовке нового дела

Суд Италии хочет открыть уголовное производство против народного депутата Украины Богдана Маткивского, который был руководителем нацгвардейца Виталия Маркива в 2014 году в боевых действиях под горой Карачун неподалеку от Славянска.

Об этом сообщает посол Украины в Италии Перелыгин на своей странице в Facebook.

Матковский прибыл в Милан, чтобы поддержать солдата Нацгвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд осудил по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и приговорил к 24 года тюремного заключения.

"Господин Богдан вчера (12 июля, - ред.) с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или любое беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное что, нам пришлось перебрать много вариантов где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - написал Перелыгин.

Также об этом написал и Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - констатировал он.

Тем временем пользователи сети выразили свое недоумение от данной ситуации.

Как сообщал "Апостроф", в связи с арестом в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, в Украине собраны и опубликованы данные об итальянцах, которые воюют на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР".