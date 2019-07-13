RU  UA  EN

воскресенье, 14 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Новости

14 июля

08:09
Боевики устроили жесткую перестрелку на Донбассе: есть раненые
07:47
Сперва фекалии, теперь это: Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу
07:16
Пешеход-нарушитель попал под колеса такси в Киеве: фото
06:30
Гороскоп на 14 июля: у Раков будут сюрпризы, а Скорпионам нужно следить за своей внешностью
06:15
Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, кому очень не повезет с погодой
05:33
Известный журналист рассказал, как Кремль пытается вернуть несуществующую Украину
04:20
Ученые показали анимационную карту Вселенной: опубликовано невероятное видео
03:41
Боевик ДНР убил полицейского в России: фото, видео и подробности
02:31
В Харькове устроили самосуд над пьяным вором: опубликовано видео
01:34
Убийца по кличке "Краб": соцсети разгневал жуткий инцидент со щенком в Днепре
00:27
В сети одной карикатурой показали печальную ситуацию в Украине

13 июля

23:55
Украинские военные поддержали осужденного в Италии бойца АТО: сильное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суровый приговор участнику АТО в Италии: стало известно о подготовке нового дела

суббота, 13 июля 2019, 19:35
переглянути новину українською

Суд Италии хочет открыть уголовное производство против народного депутата Украины Богдана Маткивского, который был руководителем нацгвардейца Виталия Маркива в 2014 году в боевых действиях под горой Карачун неподалеку от Славянска.

Об этом сообщает посол Украины в Италии Перелыгин на своей странице в Facebook.

Матковский прибыл в Милан, чтобы поддержать солдата Нацгвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд осудил по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и приговорил к 24 года тюремного заключения.

"Господин Богдан вчера (12 июля, - ред.) с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или любое беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное что, нам пришлось перебрать много вариантов где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - написал Перелыгин.

Также об этом написал и Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - констатировал он.

Тем временем пользователи сети выразили свое недоумение от данной ситуации.

Как сообщал "Апостроф", в связи с арестом в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, в Украине собраны и опубликованы данные об итальянцах, которые воюют на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: