Умер известный российский поэт

В субботу, 13 июля, в больнице Санкт-Петербурга (Россия) скончался известный поэт Виктор Соснора.

Об этом сообщает ученик поэта Вадим Лурье на своей странице в Facebook.

Соснора ушел из жизни на 84-м году. Отмечают, что его состояние здоровья ухудшилось накануне, 12 июля. Поэта перевезли в городскую Мариинскую больницу.

"Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике - операция продолжалась больше двух часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой - и днем он умер", - написал Лурье.

О месте и времени прощания с покойным пока не сообщается.

Виктор Соснора - советский и российский поэт. Родился в 1936 году. Первую книгу - "Январский ливень" - выпустил в 1962 году. Публиковался как в официальных советских издательствах, так и в самиздате и за рубежом. Право выезда за границу в советское время поэт получил по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Соснора читал курсы лекций в Новом Парижском университете (Венсенн) и во Вроцлаве (Польша). Состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

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