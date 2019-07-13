В Днепре простились с киборгом, поднявшим над ДАПом украинский флаг: трогательные фото

В воскресенье, 13 июля, в Днепре провели в последний путь бойца Александра Колодяжного с позывным "Кол", который умер от тяжелого ранения.

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Церемония прощания состоялась на Краснопольском кладбище. Родственники, друзья и товарищи по службе пришли простится со старшим сержантом 74-го отдельного разведывательного батальона.

Александр 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Был доставлен в военный госпиталь Днепра в состоянии комы, от полученных ранений скончался 11 июля в 07:30, так и не приходя в сознание.

Украинский защитник Александр Колодяжный родился в 1974 году. Срочную службу проходил в десантных войсках. Работал в Днепре продавцом. Мобилизован во время 3-й волны в июле 2014 года как доброволец, на фронте - с 01.09.2014. "Киборг", участник обороны Донецкого аэропорта (две ротации, в октябре и ноябре 2014 года), боев в Авдеевской промзоне в районе Мариуполя, четыре раза был ранен на фронте. Кавалер ордена "За мужество" и ордена "Народный Герой Украины". Дома у него остались мать и взрослый сын.

Как сообщал "Апостроф", в больнице Днепра скончался украинский военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время обстрела боевиками в районе Гранитного колонны Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.