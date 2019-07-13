Стало известно о смерти 32-летнего бойца ВСУ, раненого при обстреле автоколонны топ-чиновника

В больнице Днепра скончался украинский военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время обстрела боевиками в районе Гранитного колонны Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Об этом в Twitterнаписал журналист Назар Приходько.

Второй ранен в результате попадания ПТУР в грузовик во время "экскурсии" Главы Донецкой ВГА под Гранитным - умер в "Мечке", - написал он.

Погибшему было 32 года, звали его Николай. Он скончался от многочисленных травм, в том числе и черепа.

ОБНОВЛЕНО. Позже в пресс-центре ООС опровергли информацию о смерти военнослужащего.

Напомним, 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате атаки погиб один боец, младший сержант ВСУ Антон Фака, еще один получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский отреагировал на смертельный обстрел авто ВСУ на Донбассе с участием губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

Также появились скандальные подробности смертельного визита на передовую главы Донецкой области.