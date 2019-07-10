Скоро середина лета: в сети показали "толпы" туристов на курортах Крыма

В интернете обнародовали свежие фото, на которых запечатлена реальная ситуация с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Так, в поселке Кайгадор (Орджо) на побережье практически нет туристов, несмотря на то, что уже практически середина июля.

В Грузуфе дела обстоят не лучше.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты продолжают засорять аннексированный Крым, из года в год превращая полуостров в масштабную свалку.

Кроме того, спустя пять лет от аннексии Крыма Россией ситуация на полуострове лишь ухудшилась - цены стали "неадекватно высокими", а инфраструктура и сервис остались на "советском уровне".

Между тем, в интернете сравнили фото пляжей в Оленевке (оккупированный Российской Федерацией Крым) и в Бердянске Запорожской области.