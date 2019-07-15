Дожди и солнце: синоптик рассказала, кому повезет с погодой

Во вторник, 16 июля, на территории Украины прогнозируются периодические осадки: самая высокая вероятность дождей – на востоке страны.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украина находится в зоне атмосферных фронтов. Один из них, с облаками и дождями, движется в сторону восточных областей.

"Однако это не означает абсолютное солнышко на остальной территории - солнце все же будет чередоваться с локальными дождями, хотя и незначительными", – пишет синоптик.

Теплее всего во вторник будет на юге страны – 24-28 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке – 18-22 градуса. В большинстве областей прогнозируется 20-25 градусов.

В Киеве также есть вероятность осадков, температура воздуха – 21-23 градуса выше ноля.

"В дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха будет постепенно повышаться. Во второй половине недели, особенно в выходные, лето наконец нам широко улыбнется - днем потеплеет до +25 +29 градусов, на юге до +30 градусов. До очередной волны всенародного стенания о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", – пишет Диденко.

Напомним, подробнее о погоде на эту неделю читайте в материале "Апострофа": Дожди и +9: какая погода порадует украинцев в ближайшие дни.