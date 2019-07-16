Боевики отметились огромными поборами на Донбассе: названы суммы

Местные жители на оккупированной территории Донбасса сообщают о рэкете и поборах со стороны боевиков на контрольно-пропускных пунктах.

Соответствующий скриншот опубликовал блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий Штирлиц.

"Проблема взяток на КПВВ актуальна для всех, кто выезжает за пределы ДНР. Мой знакомый работает в МГБ и рассказал, что у них вчера была проверка работы на КПВВ в Горловке. Сделали две подставы с проезжающими машинами. Один бус и легковушка. Обе стояли в очереди, как обычные машины. Бус простоял 2,5 часа и его начали обыскивать по полной. Потом сотрудники КПВВ предложили "решить вопрос" быстрее, за определенную сумму. На камеру был зафиксирован факт передачи денег и после этого подъехала машина с сотрудниками МГБ - арестовали старшего КПВВ и двоих бойцов. У них была изъята сумма 27000 долларов, 12450 гривен и 42000 рублей!!! А также 135 блоков сигарет и несколько ящиков спиртного", – рассказывает один из местных жителей в паблике "Подслушано Горловка" в социальной сети "Вконтакте".

"Патриотизм русского мира"... Слався отечество, когда такой заработок за день", – шутит блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший командир боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский признал, что жизнь в Донецке за последние годы стала еще хуже.