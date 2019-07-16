Украинцы смогут наблюдать "судное" лунное затмение: когда смотреть и чем оно опасно

В ночь со вторника, 16 июля, на среду, 17 июля, украинцы смогут наблюдать "судное" лунное затмение, влияние которого, по словам астрологов, будет достаточно сильным.

Так, затмение произойдет в 00:31, его пик ожидается в 00:40 по киевскому времени. Его смогут наблюдать на большей части территории Европы (включая Украину и Россию) и Африки. Лучше всего затмение будет видно в Западной Сибири и в Средней Азии.

Стоит отметить, что общая продолжительность затмения над Украиной составит 5 часов и 34 минуты.

Астрологи утверждают, что в этот период закладываются основы для судьбоносных событий в жизни человека. Более того, лунное затмение 16 июля 2019 уже окрестили судным. Некоторые говорят, что это своего рода репетиция конца света перед глобальным катаклизмом.

Как заявил "Главреду" астролог Влад Росс, главный риск от лунного затмения будет финансовым.

"В эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас", - сказал он.

Также лунное затмение может влечь за собой природные катаклизмы, активизацию уличной преступности, крупные транспортные происшествия, уличные протесты.

В свою очередь, астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что нынешнее затмение - не самое удачное время для руководителей, которые могут столкнуться с откровенным "бунтом на корабле".

Как сообщал "Апостроф", 2 июля жители Земли наблюдали за невероятно красочным событием - полным солнечным затмением.

Ранее в мире наблюдали "кровавую суперлуну".