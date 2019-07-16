Может сразу на Марс? В сети жестко высмеяли новую идею Зеленского

Украинцы продолжают высмеивать новую идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении Олимпийских игр в стране.

Очередную волну стеба поднял блогер Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение зимней Олимпиады в 2030-м или летней в 2032-м. Думаю, надо брать выше! Учитывая, что до выборов только 5 дней, то надо готовиться в 2032-м как минимум к полету первого украинского космического корабля на Марс! Ну и чёткий план колонизации, да - места там застолбить, "а тут я огірочки посію", все в лучших традициях Квартала", - написал он.

В сети тут же стали комментировать пост политолога.

Как сообщал "Апостроф", соцсети уже бурно обсуждали олимпийский проект Зеленского.

Также ранее сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира.