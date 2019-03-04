В Украине большие призовые за медали, а на проведение Олимпиады просто нет денег - министр спорта

В гостях у "Апострофа" побывал министр молодежи и спорта Украины ИГОРЬ ЖДАНОВ. В интервью нашему изданию министр затронул многие вопросы, связанные с проблемами и развитием спорта в Украине.

Об Олимпиаде

- Предлагаю начать интервью с масштабного события в спорте, которое ожидается, а именно Олимпиады-2020 в Токио. 2019 год очень важен для квалификации на Олимпиаду. Как на данный момент идет подготовка?

- Подготовка к следующей Олимпиаде начинается после окончания предыдущей. В этом вопросе ситуация несколько похожа с выборами. Мы, фактически, начали ее в 2016 году, сразу после окончания соревнований в Рио-де-Жанейро. Была создана рабочая группа, разработана концепция подготовки, определены приоритетные виды спорта. Соответственно, в эти виды спорта, прежде всего, и будут вкладываться необходимые ресурсы и средства налогоплательщиков.

Если говорить конкретно за этот год, то вы совершенно правы – он является ключевым в подготовке.

Сейчас я провожу встречи с каждой федерацией, главными и государственными тренерами сборных команд, претендующих на результативные выступления и медали в Токио. Кроме того, планирую встречи и непосредственно со спортсменами сборных.

- О каких федерации идет речь в первую очередь?

- На самом деле, приоритетных индивидуальных летних видов спорта первой категории у нас 19. Прежде всего провожу встречи именно с этими федерациями, а также с рядом командных игровых видов спорта. Откровенно обсуждаем, что должен сделать министр и Министерство, чтобы обеспечить качественные условия подготовки к Олимпиаде. Преимущественно это закупка дополнительного оборудования и инвентаря, планирование дополнительных учебно-тренировочных сборов и тому подобное.

- Ждем как минимум 19 медалей?

- Не знаю, здесь очень трудно прогнозировать. Вот, например, в Федерации легкой атлетики успехи, Юлия Левченко – серебряный призер предыдущего чемпионата по легкой атлетике, который проходил в Лондоне. Подрастает прекрасная смена – Михаил Кохан, Ярослава Могучих, Валерия Иваненко, завоевавшие золотые медали на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. В боксе тоже можем рассчитывать на медали, поэтому и этот вид спорта является приоритетным. В дзюдо, борьбе, гимнастике, как спортивной, так и художественный, также весомые достижения. Современное пятиборье, фехтование, гребля, стрельба...

Тем более, я не всех назвал, так что пусть спортсмены и их тренеры на меня не обижаются. Олимпийские игры – очень специфический вид соревнований, там иногда "выстреливают" спортсмены, о которых никогда не говорили. А с другой стороны, часто бывают случаи, когда "пролетают" безусловные фавориты соревнований.

- А планируется повышение призовых спортсменам, которые покажут хорошие результаты?

- Пока так все и останется: за золото – 125 тысяч долларов, за серебро - 80, за бронзу - 55. Соответствующие вознаграждения планируются и паралимпийцам. Мы вместе с Валерием Сушкевичем "пробили" постановление, согласно которому сравняли эти вознаграждения.

Если проанализировать и сравнить с другими странами, то это большие призовые. Например, в развитых государствах они могут составлять 10-15 тысяч долларов, а могут вообще отсутствовать. Но там действует другая система, при которой спортсмены заключают коммерческие контракты на рекламу, спонсорство, поэтому получают не меньшие, а то и большие суммы средств. У нас, к сожалению, такой рынок еще не сложился. Есть тренеры, спортсмены, врачи, вспомогательный персонал, но очень редкие случаи, когда есть персональные менеджеры, которые занимаются рекламой, спортивным маркетингом. Это уже больше просматривается в профессиональных видах спорта, например, боксе, большом теннисе, или футболе.

К сожалению, если среди боксеров ты любитель, то вряд ли с тобой заключат какой-то серьезный контракт, а вот когда ты переходишь в профессиональную лигу, то можешь претендовать на определенные контракты.

Мало подобными вещами занимаются и наши федерации, хотя мы их постоянно подталкиваем, проводим семинары, чтобы они учились работать со спонсорами, рекламодателями, журналистами, социальными сетями и тому подобное.

- И для государственного бюджета это было бы выгоднее.

- Моя политика министра направлена на то, чтобы любой вид спорта финансировался комбинировано – часть средств от рекламодателей или от спонсоров, а остальное – от государства. У государства никогда не хватит денег на все. Это аксиома. Поэтому, я всегда призываю президентов Федераций работать над нахождением дополнительных денег. Да, трудно это делать, когда экономика на спаде, но, когда она начинает расти, становится гораздо легче найти спонсоров.

Такая же ситуация, кстати, и со СМИ – далеко не все они прибыльны, поэтому им также приходится находить спонсоров и при этом говорить, что они политически незаангажированные.

Игорь Жданов в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

О достижениях в должности министра

- Вы являетесь министром спорта с декабря 2014 года. Какую бы оценку могли себе поставить и какими результатами можете гордиться?

- Оценки самому себе ставить – абсолютно необъективное и неблагодарное дело. Пусть оценки выставляют граждане Украины, журналисты, эксперты – это их полное право.

- Тем не менее, какими результатами можете гордиться?

- Это не только мои достижения. Я благодарен и президенту НОК Украины Сергею Бубке, президенту СКУ Илье Шевляку, председателю НКСИУ Валерию Сушкевичу, всем президентам федераций за непростую, но плодотворную совместную работу для развития спорта и физической культуры.

В Правительстве и Арсения Яценюка, и Владимира Гройсмана мощно поддерживали меня в решении вопросов развития спорта и молодежной политики. В общем, я всегда могу рассчитывать на поддержку Президента Петра Порошенко. Удалось наладить нормальные рабочие отношения с народными депутатами, профильным комитетом во главе с Артуром Палатным, Бюджетным комитетом во главе с Андреем Павелко.

Я думаю, что сейчас во власти сформировалось мощное спортивное лобби, благодаря которому удается продвигать необходимые для спортивной общины решения.

А теперь – о отдельных достижениях.

Когда в декабре 2014 года я пришел на должность министра, то наш бюджет после секвестра составлял 800 млн. гривен. Сейчас бюджет составляет 3 млрд. 600 млн. гривен. То есть за эти годы он вырос в четыре раза. Часть средств идет не только на обеспечение спортсменов учебно-тренировочными сборами, но и на чемпионаты. Это очень важно, потому что в 2014 году с этим тоже были проблемы. Сейчас ситуация другая. Фактически во всех приоритетных олимпийских видах тренеры штатных сборных команд имеют возможность так планировать и реализовывать программу тренировок, чтобы качественно подготовить спортсменов к международным соревнованиям. Если необходимо, то Минмолодьспорта финансирует и зарубежные учебно-тренировочные сборы, которые проводятся на лучших спортивных базах Европы и мира.

Второе направление, которое для меня является стратегически важным – развитие спортивной инфраструктуры. После Олимпиады 2014 года мы сделали вывод: на результаты, которые были показаны на этой Олимпиаде, повлияло критическое состояние спортивной инфраструктуры. Потенциал, который был заложен еще со времен Советского Союза, себя окончательно исчерпал. Спортивная инфраструктура постоянно разрушалась, не обновлялась. Да, были какие-то точечные вливания, но не более того. Поэтому то, что сейчас 10% средств из Фонда регионального развития (в прошлом году это составляло 600 млн гривен, а в этом будет 900 млн) идут исключительно на спортивные инфраструктурные проекты, является очень важным. Это практический результат изменений в Бюджетный кодекс, которые дались очень нелегко, но мы это сделали в интересах развития украинского спорта.

Также есть специальные программы, которые мы сделали по опыту Польши, а именно субвенция региональным бюджетам. Эта программа впервые была начата в прошлом году по инициативе Федерации баскетбола Украины. Суть заключалась в том, чтобы во дворце спорта можно было проводить соревнования или заниматься различными игровыми видами спорта. На это в 2018 году было выделено 150 млн. – 50% дает государство, 50% область или город, в котором строится этот Дворец спорта. Конкурс выиграл, и пожалуйста, строй.

В этом году по этой программе будет выделено уже 200 млн. Например, в Ровно как раз строится такой спорткомплекс, строители, как говорится, вышли из фундамента. Также добавили еще две программы по 200 млн, на строительство бассейнов и многофункциональных спортивных площадок.

- А сколько всего нужно средств, чтобы такие площадки были в каждой области?

- Очень трудно сосчитать. Площадки по размерам небольшие, поэтому их можно ставить и в районных центрах, и в селах. Это небольшой стадион, где можно играть в баскетбол, волейбол, или заниматься легкой атлетикой, и все это на воздухе. В прошлом году ездили в Волынскую область и там за счет Княгининивськой ОТГ построили такую спортивную площадку, хотя председатель ОТГ боялась, что люди не поддержат такое решение. Но сейчас все поддерживают – это уже центр общественной жизни, куда ходит и молодежь, и пенсионеры.

Таковы первые, но заметные шаги для развития спортивной инфраструктуры. Сначала делаем точечно, а потом можно говорить и о системных сдвигах.

- Недавно вы инспектировали Олимпийскую базу Украины "Конча-Заспа", в которую уже было проинвестировано немало средств. Какой следующий этап развития этой базы?

- В течение двух последних лет в развитие базы было инвестировано около 30 млн гривен. Мы открыли новый зал тяжелой атлетики, заменили свет и систему вентиляции в зале гимнастики, закупили новые тренажеры, современное медицинское оборудование для реабилитации, открыли медицинский центр, закупили ванны для подводного массажа, мебель и телевизоры в номерах отеля для спортсменов, новое оборудование на кухню, где 40 лет ничего не менялось.

Впрочем, сложилась не очень приятная ситуация с арендодателем, который выиграл конкурс на организацию питания. Мы с ним разорвали отношения, поскольку были жалобы от спортсменов на качество пищи.

- А что там еще есть для физической реабилитации спортсменов?

- Есть сауна, в которой проведен капитальный ремонт, есть подводные души-массажи, душ Шарко, есть специальные лазерные аппараты, которые позволяют интенсивнее восстанавливаться, а это важно при определенных спортивных травмах.

- А подобные комплексы есть еще где-то?

- Такой специализированный комплекс один на всю страну. Есть другие базы, но они значительно скромнее.

А вот если говорить о перспективе, то мы хотим там построить еще один большой отель, еще один многофункциональный зал для занятий и бассейн. Эта программа достаточно объемная по финансовым ресурсам, и ее невозможно выполнить за один год. Но, безусловно, надо принимать решение для того, чтобы «Конча-Заспа» развивалась дальше.

Новый отель и многофункциональный зал будут стоить примерно 300 млн грн и около 500 млн – бассейн, в котором также будут предусмотрены занятия водным поло. На данный момент мы договариваемся и просим Киевсовет присоединить к "Конча-Заспе" еще несколько гектаров земли, чтобы дать возможность базе развиваться.

- На развитие этой базы, я так понимаю, будут привлекаться и спонсорские средства?

- Пока речь не идет о спонсорских средствах. Только государственные, то есть средства налогоплательщиков. Некоторые говорят, что это очень большие средства, мол, в других странах такого нет и не планируется. Но, например, в Польше есть примерно такая же база, как «Конча-Заспа», со своим бассейном, чуть больше по размерам. Такие же базы есть и в Беларуси, Японии. Они также финансируются исключительно за средства налогоплательщиков. Конечно, когда заезжают спортсмены, то за них платят – это не бесплатно. Они арендуют залы, оплачивают питание. Есть установленные прайсы – за что и сколько надо платить.

О распределении средств между видами спорта

- В августе вступил в силу приказ Министерства о распределении средств между олимпийскими видами спорта. Отныне средства будут распределяться по критериям эффективности. Я читала, что вы считаете достижением принятия такого приказа. Почему вы так считаете, и не значит ли это то, что будут развиваться одни и те же виды спорта?

- Средства экспериментально по формуле распределяются еще с 2015 года. В 2018 году мы зарегистрировали приказ в Министерстве юстиции, в котором легализовали механизм автоматического распределения. Это, безусловно, важная реформа, поскольку ранее средства распределялись довольно субъективно. Сейчас же больше всего получают те виды спорта, которые показывают лучшие результаты. Получил медаль на чемпионате Европы, чемпионате мира, Олимпийских играх – получаешь больше. Не получил – идет меньшая сумма.

Возможен и другой подход, о котором вы говорите – равномерное распределение средств на всех. Но я считаю, что поскольку средств всегда на всех не хватает, то размазывать тонким слоем масло по хлебу не стоит. Лучше сконцентрироваться на тех направлениях, которые могут принести прорыв.

Не хочу никого обижать, но я не вижу целесообразным финансировать Федерацию собирателей грибов или еще кого-то, лучше отдать средства, например, фехтованию или иному виду спорта, который известен, приносит медали и благодаря которому гимн Украины звучит за рубежом.

Игорь Жданов в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Еще год назад, вы говорили, что биатлон является нашей надеждой на зимних Олимпийских играх. Впрочем, последние соревнования показывают несколько иную ситуацию. В чем на данный момент проблема?

- Понятно, что в 2018 году на Олимпиаде мы рассчитывали на то, что биатлон принесет медали, хотелось бы золотые, конечно. Но случилось так, что команда, к сожалению, не показала результат, хотя в 2017 году мы были серебряными призерами чемпионата мира в эстафете.

Тренерский состав проанализировал, что произошло в Пхенчхане. Сейчас хотелось бы лучших результатов, но это послеолимпийский год. У нас неплохая смена – Екатерина Бех завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира, Юлия Журавок – "серебро" чемпионата Европы. То есть идет процесс обновления, будет естественная конкуренция опыта и молодости. Мы вместе с Федерацией биатлона подготовим оптимальный состав команды к Олимпиаде 2022 года.

Об антидопинговой политике

- Недавно вы вернулись из Страсбурга, где участвовали в заседании Специального Европейского комитета по вопросам Всемирного антидопингового агентства (САНАМА). Скажите, пожалуйста, насколько проблема допинга актуальна для Украины и готовы ли мы выполнять те требования, которые выдвигает ВАДА в этом направлении?

- Эта проблема поразила все спортивное движение. Я лично защищаю чистых спортсменов, тех, кто не пьет все эти таблетки, не употребляет стимуляторов. Ведь когда чистый человек соревнуется с человеком, который принимает химию, то понятно, что побеждает последний. Это все не честно по отношению к конкуренту, зрителям. Поэтому с этим позорным явлением нужно бороться.

ВАДА установила определенные критерии, выполнять которые действительно не так просто. Моя политика направлена на выполнение всех их требований, и мы это пытаемся делать.

Что касается вопроса Страсбург, то я уже говорил о том, что мы поддержали единую кандидатуру от Европы на пост президента ВАДА – господина Витольда Баньку, министра спорта и туризма Республики Польша. Он будет соревноваться с кандидатами от других континентов, но у него неплохие шансы. Об этом мы узнаем в мае 2019 года, когда будет проведен совет учредителей ВАДА в Монреале, который уже окончательно определит победителя.

- У себя на Фейсбуке, комментируя голосование, вы отметили, что вашему коллеге удалось достаточно эффективно реализовать это направление в Польше. Есть ли что-то, чему мы можем научиться?

- Он реализует те требования, которые выдвигала ВАДА. Они унифицированы, но ему удалось это сделать. Например, одна из задач стоящая перед нами – разъединить лабораторию и оборудование с деятельностью Национального антидопингового центра. Сейчас, к сожалению, мы пересылаем все пробы в Варшаву, где и проводят тестирование, потому что у нас нет ВАДА-аккредитованной лаборатории.

- А ее сложно открыть?

- Да, довольно сложно, очень высокие требования.

- Это недостаток финансирования или отсутствие специалистов?

- Это не только финансирование, его мы могли бы найти и закупить соответствующую аппаратуру. Это вопрос доверия, которое возникает к отдельным странам, и выполнения всех критериев ВАДА.

О кадровых вопросах

- Давайте еще немного коснемся кадровых вопросов. В конце года группа функционеров, тренеров и спортсменов по греко-римской и вольной борьбе, обратилась с критикой ваших решений к Президенту, Премьер-министру Украины - прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Из того, что мы знаем, то тренеры этих сборных были освобождены и назначены другие. Команды недовольны этим решением.

- Там больше не команды недовольны, а тренеры, которых уволили.

- Как именно проходила процедура? Почему вами была ликвидирована комиссия?

- Это не совсем правда. Есть несколько аспектов – политических, правовых и фактических. Если говорить о правовых аспектах, то есть статья 35 Закона "О физической культуре и спорте", в которой четко прописано, что Министерство назначает главных и старших тренеров национальных сборных. На помощь такой работе министра, который непосредственно несет ответственность за все кадровые решения, была создана комиссия, решения которой, разумеется, носят рекомендательный характер. Еще в этой статье четко указано, что назначение идет по представлению федераций, развивающих соответствующий вид спорта. По поводу правовых обстоятельств все понятно, а вот что касается фактических, то там был конфликт и очень затяжной.

- Конфликт между кем?

- Несколько групп влияния – тренеров и спортсменов в самой Ассоциации спортивной борьбы – годами не могли найти между собой общий язык. Также в прошлом году возникал вопрос по одному из главных тренеров сборной. Тогда я переговорил с Артуром Петровичем Дзигасовым, хотя значительная часть ассоциации была категорически против его назначения, и попросил найти общий язык с тренерами и спортсменами. Ему я дал год.

За год сменилось руководство ассоциации, и они не подали Дзигасова на продление контракта, а подали другую кандидатуру. Учитывая, что между министерством и Ассоциацией спортивной борьбы заключен договор о том, что именно ассоциация развивает этот вид спорта в Украине, а также нормы закона, я принял решение: должен быть подписан контракт с другой командой тренеров, которых определила профильная ассоциация. Комиссию никто не ликвидировал, однако изменился ее состав. Сейчас как раз идет согласование с Национальным Олимпийским комитетом.

- А насколько ассоциация в курсе внутренней ситуации в сборной?

- Ассоциация это и есть сборная. Это, как правило, тренеры, которые непосредственно работают с этими спортсменами.

- Из того, что мы знаем, то сами спортсмены не довольны этим решением, они хотели, чтобы остался Дзигасов.

- Как недовольны? Ко мне в течение прошлого года приходило большое количество спортсменов, которые просили освободить Дзигасова. Когда уже освободили, пришли другие спортсмены с требованием оставить его на работе. Затем прибежали еще одни и говорят, что все правильно сделали и приняли верное решение.

Там правду найти очень трудно, ведь всегда одна часть поддерживает одних, вторая – других. Ответственность переносят на министра, который принимает решения и в любом случае будет плохим, потому что есть две стороны конфликта

- Решение министра должно быть авторитетным.

- Я ориентируюсь на официальное положение, как министр, и на то, что Ассоциация спортивной борьбы мне рекомендовала. Будут рекомендовать других, буду принимать соответствующие решения.

Игорь Жданов в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- А почему собственно возник вопрос смены тренера? Сезон может был и не фантастический, но результативный.

- Да, было "серебро", хотя мы рассчитывали на "золото". Пришел тренер парня, который получил "бронзу", и говорит: "Вы только не оставляйте Дзигасова, потому что мы завоевали эту медаль вопреки ему".

Не хочу обидеть Артура Петровича, я его очень уважаю, но в этой ситуации министр стал заложником борьбы нескольких групп влияния в Ассоциации спортивной борьбы.

- Если отойти от персоналий, то как в принципе избежать подобных ситуаций? Вы на этом конкретном примере сделали для себя выводы?

- Нам нужно таким образом проводить реформу, чтобы министр не влиял на кадровые назначения старших и главных тренеров. Если мы берем и дальше позицию, что министр – политик, он не знает, как тренировать. Его главная задача – обеспечить достойные условия для тренировок спортсменов, их поездок и так далее. Вот в чем его политика. Также министр должен вкладывать средства налогоплательщиков в приоритетные виды спорта, принимать соответствующие решения, позволяющие развивать спортивную инфраструктуру, создавать условия, чтобы спортсмены не думали, где денег взять. Именно такие вещи, на мой взгляд, мне частично удалось сделать вместе с народными депутатами и НОК.

Сейчас главный тренер штатной сборной Украины получает примерно 2000 долларов – кто-то 60 тысяч гривен, кто 40, в зависимости от квалификации. Ведущий спортсмен, который у нас на ставке, получает примерно тысячу долларов несмотря на то, что он может быть еще где-то на полставки.

- Завершая разговор о ситуации с борцами, как она повлияет на подготовку к Олимпиаде?

- Мои оппоненты говорят, что повлияет, и я с ними полностью согласен. Но в какую сторону, положительную или отрицательную, пока не понятно. Это покажет только лицензионный отбор и результаты на Олимпиаде. Хотя уже при новом тренерском составе сборной наши греко-римляне привезли четыре медали с Гран-при Венгрии, завоевав третье командное место. При этом две награды завоевали те борцы, которые впервые были приглашены в команду. Почин есть, а дальше посмотрим.

Хочу еще добавить: я никогда не отказываюсь от ответственности, и буду ее нести за решения, принятые мной совместно с ассоциацией, которая порекомендовала мне этих специалистов.

О развитии детского спорта и дополнительном финансировании

- В вопросах развития спорта очень важна также поддержка детского спорта. Сейчас министерство не полностью руководит этим направлением, в основном это ложится на местные бюджеты. Тем не менее, как вы видите в целом программу развития детско-юношеского спорта?

- У министра нет прямых решений по ликвидации или созданию детско-юношеских спортивных школ, но за ним остается руководство спортивной отраслью. Поэтому мы осуществляем методическое руководство, принимаем соответствующие положения, предоставляем категории ДЮСШ, не позволяем ликвидировать школы. Например, в моей родной Виннице было две школы – из них сделали одну, а лишние должности руководителей просто сократили. Такой подход имеет право на жизнь. Наше условие одно – должен быть сохранен тренерский состав, а воспитанники ДЮСШ после объединения школ должны и дальше беспрепятственно заниматься своими любимыми видами спорта.

Каждый раз, когда посещаю регионы, обращаю особое внимание начальников профильных управлений областных администраций, председателей и заместителей ОГА на проблемы функционирования ДЮСШ. Надо переходить от политики выживания к политике развития: делать ремонт, закупать оборудование, повезти детей на соревнования, форму им купить, а не держать деньги на депозитах, как они это делали раньше. Потом жалуются, что нет на ДЮСШ денег. Еще чаще получается так: лучше мы построим дорогу, чем дадим средства на спортшколу. А деньги на местах есть, было бы только желание инвестировать их в здоровье, активный и полезный образ жизни детей и молодежи своей общины.

- В странах-лидерах по олимпийским медалям – США, Великобритания, Китай – на детский и юношеский спорт тратят больше, чем на профессиональный спорт, и в этих странах спорт является социальным лифтом для детей из малообеспеченных семей. Почему так не может быть в Украине?

- Почему вы считаете, что у нас спорт не является лифтом? Много примеров. У нас Элина Свитолина разве в богатой семье родилась?

- Но у нее отец – тренер.

- Да, но она сначала занималась в обычной ДЮСШ.

- Сколько у нас тех, кто занимается в этих школах, и сколько из них становятся профессиональными спортсменами?

- Примерно 500 тысяч детей занимается в ДЮСШ, которых около 1300 по всей стране. Кстати, количество штатных единиц нашей сборной на данный момент составляет более 2000 человек, и это только в олимпийских видах спорта.

Система ДЮСШ очень важна, потому что она выполняет двойную функцию. Первая – это социальная, школы «забирают» наших детей с улицы. Понятно, что не все становятся чемпионами, но они туда ходят и занимаются. Вторая функция – это отбор резерва для спорта высших достижений. Так делается во многих странах.

- Но вопрос в том, почему нет развития школьных и университетских лиг, как, например, это действует в Штатах?

- Давайте Штаты не станем приводить в пример, потому что это очень специфическая страна со своими особенностями, которые не имеют аналогов в мире. Я вам скажу, что президентская республика сработала только в Штатах, в других странах она вылилась в президентские республики с диктаторским режимом. Поэтому давайте не будем говорить о Штатах, давайте поговорим о европейских странах, или о нашей.

У нас достаточно активно работает Спортивный студенческий союз, Украинская федерация ученического спорта, проводится много мероприятий. В конце прошлого года под эгидой Минобразования впервые состоялись Cool Games. Мы вместе с министром Лилией Гриневич открывали финал этих Всеукраинских соревнований для школьников 9-17 лет, цель которых – популяризировать уроки физкультуры среди учащихся, сделать их интересными. Надеюсь, эти игры станут традиционными, и мы будем их и дальше поддерживать.

Но понятно, что у нас не так, как в Штатах. Вот ко мне обратился один молодой человек и говорит: "Я, наверное, поеду в Штаты учиться, и буду выбивать там спортивную стипендию". Я и спрашиваю, что и как, а этот человек занимается хоккеем. Он говорит, что там подруга есть, которая в прошлом году получила такую стипендию и смогла поступить в университет, и "я так буду стараться делать".

У нас нет спортивных стипендий, у нас немножко другой подход. И очень хорошо, когда в вузах и университетах есть прославляющие их спортсмены. Интересный пример в Черкассах. Там есть Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, бывшее пожарное училище. Меня ректор встречает с кучей идей. Да, сейчас нет серьезных команд в университетах, они были и немного притихли. Думаю, что сейчас пойдет серьезное развитие экономики и они будут подниматься.

- Отвечая на предыдущий вопрос, вы обратили внимание на европейский опыт. Вот в Великобритании очень интересная ситуация с финансированием тем, что в компетенции Министра есть еще и туризм, и лотереи. Является ли идея объединять направления разумной и целесообразно ли сделать в Украине?

- В Британии вообще специфическая ситуация – старшие министры, младшие министры. Я бы обратил внимание немножко на другое, а именно на слово «лотереи». Это абсолютно правильно, и я неоднократно заявлял о том, чтобы была лотерея, а часть вырученных денежных средств на шла на развитие спорта. Например, специальный фонд, из которого 25% прибыли лотерейной деятельности выделяется на спорт. Для того, чтобы меня не считали человеком, который придерживается узковедомственных подходов – и на культуру, пожалуйста. Это нормально, надо поддерживать все, что направлено на инвестиции в будущее наших детей.

- А что мешает, почему инициатива не поддерживается?

- Еще в 2015 году этот законопроект был подан в правительство. Но еще ни разу не выносился на рассмотрение Верховной Радой.

Игорь Жданов в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- А вы как министр имеете какие-то рычаги влияния, чтобы ускорить это решение?

- Я могу говорить с комитетами, с нардепами. Вроде все "за", но пока сдвигов никаких нет. Никто не против, чтобы с лотереи шли деньги на спорт или культуру, но пока не складывается этот процесс.

О международных соревнованиях

- Перейдем к теме международных соревнований. В частности, об участии украинских спортсменов в соревнованиях в России. Знаю, что вы категорически против подобных выступлений. Впрочем, пример выступления Александра Усика в Москве, после чего Кабинет Министров выразил желание наградить его званием "Герой Украины". Здесь есть какие-то двойные стандарты, вы так не считаете?

- Я представляю "Народный фронт", мы на фракции этот вопрос обсуждали, советовались с другими народными депутатами коалиции, внутри правительства. И было принято решение о неучастии спортсменов в связи с принятием соответствующего закона, в котором Россия признана страной-агрессором. Я считаю это правильным решением. Однако это политический шаг, который оценивается по-разному.

Я понимаю, как трудно спортсменам, так как часть лицензий на Олимпиаду будет разыгрываться именно в Москве. Сначала было вообще жесткое решение, запрещающее спортсменам ездить туда, а потом, после консультаций с Международным олимпийским комитетом, было принято решение о том, что мы не финансируем поездки спортсменов национальной сборной в РФ из государственного бюджета. То есть им никто не запрещает. Они могут ехать туда, но за собственные средства и под свою личную ответственность.

- И призовые они не получат?

- Нет, ведь эти турниры не внесены в единый календарь спортивных соревнований. Они об этом прекрасно знают, но к этой ситуации относятся по-разному.

- Вы ранее сообщали, что в 2023-24 годах есть вероятность того, что в Киеве будет проведен чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Действительно ли это возможно и у вас какая-то новая информация?

- Мы уже провели в воюющей стране несколько чемпионатов европейского и мирового уровня. Например, в 2017 году мы провели чемпионат Европы по боксу в Харькове, и чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве. В 2018 году провели чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду. Также провели два чемпионата мира по хоккею среди взрослых в дивизионе 1А и среди юниоров 1B, в 2017 и 2018 годах. В 2017 году впервые на Львовщине прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев. А 2018 года в Киеве состоялся чемпионат Европы по пляжному волейболу среди спортсменов с нарушениями слуха. И это не полный перечень международных соревнований. В общем, мне очень нравится, как мы все это организовываем – на достаточно высоком уровне.

Есть предварительная договоренность о проведении в 2020 году командного чемпионата Европы по гребле на лодках "Дракон" – это неолимпийский вид спорта, но очень интересный и популярный сейчас за границей, да и у нас он набирает серьезные обороты.

Думаю, что в этом году мы также успешно проведем чемпионат Европы по многоборью в легкой атлетике в Луцке и чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Если говорить о неолимпийских видах спорта, то в 2017 году мы провели этап Кубка мира по мотокроссу в Черновцах, а в 2018 году – юношеский чемпионат Европы по Го.

- Были когда-то еще планы или, скорее, мечты провести зимнюю Олимпиаду в Украине. Насколько это вообще реально?

- Знаете, я считаю, что это вопрос не ко времени. Все упирается в деньги, десятки миллиардов инвестиций, которых у Украины сейчас просто нет. Это строительство соответствующей инфраструктуры с нуля. Есть идеи, но пока ничего конкретного – это вопрос отдаленной перспективы. Но я уверен в одном – Украина была, есть и будет великой спортивной державой, с которой будут считаться на международной спортивной арене. Нам есть кем и чем гордиться в спорте высших достижений.