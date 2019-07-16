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Появились тревожные данные о состоянии крымского узника Кремля

вторник, 16 июля 2019, 17:41
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Украинский политзаключенный в оккупированном Крыму Эдем Бекиров стал чувствовать себя еще хуже.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Ладин, передают Крым.Реалии.

"Последние четыре дня у него сильнейшие судороги, которые причиняют ему огромную физическую боль, он не может спать. Кроме того, у него постоянные проблемы с сердцем. Последний месяц у него сильнейшая аритмия. При малейшей физической нагрузке, например, встал, взял в руки веник, аритмия усиливается, скачет давление. Из-за этого он вынужден находиться в лежачем состоянии", – рассказал он.

По словам адвоката, чтобы регулировать уровень сахара в крови его подзащитный периодически ничего не ест.

"Его крайне беспокоит уровень сахара, не смотря на то, что ему подняли дозу инсулина он (уровень) все равно высокий. Он пытается регулировать уровень сахара голодом, но бывает так, что он ничего не ест и сахар резко падает до критической отметки", – пояснил он.

Кроме того, со слов родственников Эдема Бекирова им не удается передать в медсанчасть необходимые лекарства, которые у него закончились.

"По словам дочери, она на протяжении двух дней уже не может передать отцу лекарства. Вчера у него закончились таблетки от диабета и сердца. Врач медсанчасти эту информацию отрицает, говорит: ежедневно все лекарства принимают. Сегодня дочь будет в очередной раз будет пытаться передать лекарства. Со слов Эдема Бекирова, когда у него эти болезни обостряются он пытается вызвать медицинского работника, но ни разу это еще не получилось. Доступа к медработникам медсанчасти – нет", – добавил Ладин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленского и Путина попросят помиловать ряд осужденных.

Также ранее адвокат рассказал, что происходит с пленными украинскими моряками в России.

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