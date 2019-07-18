БДСМ для туристов: сети повеселила просьба украинских пограничников

Пограничники в аэропорту Одессы в связи с увеличением пассажиропотока подали прошение о доукомплектации "необходимыми инструментами": наручниками и резиновыми дубинками.

Фото соответствующего документа было опубликовано на Facebook странице "Баба і кіт".

В письме переданном начальнику Одесского пограничного отряда говорится, что в связи с увеличением пассажиропотока в пункте пропуска "Одесса – Аэропорт" в летнем туристическом сезоне 2019 года пограничникам требуется доукомплектация техническими средствами. В частности, металлическими наручниками в количестве 33 единиц и резиновыми дубинками в количестве также 33 единиц.

Эти средства нужны пограничникам, как сообщается, для "создания комфортных условий для въезда в Украину".

Публикация документа вызвала волну шуток от пользователей сети.

"Велкам ту Одеса", "Это точно аэропорт, а не БДСМ порно?", – пишут в комментариях.

Справка: БДСМ (от английского bondage, domination, sadomasochism) – сексуальные практики, предполагающие эротический обмен властью и иные формы отношений, затрагивающие ролевые игры в господство и подчинение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", выпускники 11 класса школы в России устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в стенах учебного заведения по случаю его окончания.