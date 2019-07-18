В сети вычислили афериста, который "разводит" украинских патриотов: фото переписки

Украинских пользователей Facebook с патриотической позицией пытаются обмануть неизвестные мошенники, которые выдают себя за бойцов ВСУ.

Соответствующий скриншот опубликовал пользователь под ником Kuzja Pravosek.

"Вот такое с утра от нового друга в фб, кто знает его? Я не уверен, что искренний человек", – написал пользователь.

На скриншоте можно увидеть сообщение от некоего Александра, который рассказывает о том, что его "брат" попал в больницу после обстрела, у него якобы проблемы с глазами и на лечение необходима крупная сумма денег.

В комментариях другие пользователи также сообщили, что им тоже писали с того же аккаунта, правда рассказывали не о пострадавшем под обстрелом брате, а о попавшей в больницу жене. Общей была только просьба "помочь" деньгами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве задержали троих злоумышленников, которые выманили у гражданина 15 тысяч долларов под предлогом обмена валюты.