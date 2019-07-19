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Лето в оккупации: появилось свежее видео отдыха на единственном курорте боевиков ДНР

пятница, 19 июля 2019, 00:29
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В сети показали свежее видео, снятое на единственном курорте оккупированной части Донбасса - поселке Седово Донецкой области.

Ролик опубликовал в сети один из отдыхающих.

На кадрах видно, что на пляже в дневное время суток людно.

"Людей, как вы видите много, но вечером их тут меньше", - говорит автор ролика за кадром.

Седово находится под контролем боевиков так называемой "ДНР".

Напомним, что в сети есть сотни предложений по съему жилья в Седово. Отдыхающим здесь предлагают как комнаты в отдельных домах и коттеджах, а также номера в пансионатах или отелях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей Крыма и Бердянска. Так, в Оленевке совсем не видно отдыхающих на пляже. А Бердянске на пляже не пройти.

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