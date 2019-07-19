Лето в оккупации: появилось свежее видео отдыха на единственном курорте боевиков ДНР

В сети показали свежее видео, снятое на единственном курорте оккупированной части Донбасса - поселке Седово Донецкой области.
Ролик опубликовал в сети один из отдыхающих.
На кадрах видно, что на пляже в дневное время суток людно.
"Людей, как вы видите много, но вечером их тут меньше", - говорит автор ролика за кадром.
Седово находится под контролем боевиков так называемой "ДНР".
Напомним, что в сети есть сотни предложений по съему жилья в Седово. Отдыхающим здесь предлагают как комнаты в отдельных домах и коттеджах, а также номера в пансионатах или отелях.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей Крыма и Бердянска. Так, в Оленевке совсем не видно отдыхающих на пляже. А Бердянске на пляже не пройти.