Поймать и пожарить Путина: появилась яркая видеопародия про выборы в Раду

В сети появился забавный агитационный ролик от одного из кандидатов в депутаты в Верховную Раду Украины, где российские пропагандисты, а также символы пропаганды РФ показаны рыбами, которые вылавливает на крючок рыбак.

Видео было опубликовано на странице популярного Facebook-сообщества "Баба і кіт".

Среди рыб-персонажей ролика – президент РФ Владимир Путин, русский язык, министр культуры РФ Мединский, пропагандисты Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, с недавних пор украинский политик Анатолий Шарий, советский солдат, День победы и другие.

"Буду ловить, а потом жарить", - говорит голос за кадром.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован забавный предвыборный ролик, пародирующий народных депутатов, которые идут на выборы по мажоритарным округам на второй срок. В главной роли сыграл звезда сериала "Слуга народа" Станислав Боклан.