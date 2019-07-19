Появилось мрачное видео "полуживого" завода под Запорожьем

В Мелитополе Запорожской области группе молодых людей-руферов удалось попасть на территорию закрытого промышленного предприятия через забор и снять происходящее в цехах.

Запись была опубликована на канале Den4ikSeekers в YouTube.

"Забравшись на заброшенный кран, осмотрели территорию и двинулись в сторону одного из цехов. Спускаясь в цех, мы не знали, насколько совершенна охранная система цеха, поэтому, в этом видео мы и решили бросить вызов охране завода и прогуляться по их цеху", - пишет автор видео.

На видео руферы демонстрируют моторный завод. В основном огромные площади предприятия пустуют. Также парни сделали несколько фотографий на фоне станков, и нашли гадюку в кустах между цехами.

Следует отметить, что в ходе записи видео молодые люди рисковали, поскольку у одной из металлических дверей сработала сигнализация. Позже их выявила охрана и они покинули территорию предприятия.

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