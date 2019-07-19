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Прощай, дождь: синоптики порадовали прогнозом погоды на 19 июля

пятница, 19 июля 2019, 06:28
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В пятницу, 19 июля, в Украине ожидается облачная погода с незначительным дождем в Карпатах.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, по всей стране ожидается переменная погода, когда солнечные периоды будут чередоваться с облачной погодой. При этом синоптики отмечают, что незначительный дождь возможен только днем в Карпатах.

Температура воздуха 19 июля будет колебаться по стране от +24 в центральных областях до +30 на юге.

В Киеве утро последнего рабочего дня недели будет довольно прохладным – от +14, а в течение дня воздух прогреется до +24 +26 градусов. В столице ожидается западный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", на день выборов, 21 июля, в Украине ожидается резкое потепление до +33.

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