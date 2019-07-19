ВСУ отбили атаки боевиков на Донбассе: что известно

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно отбили атаки боевиков на Донбассе - враг нарушал режим прекращения огня с начала суток три раза.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Отмечается, что потери противника уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации боевика по имени Дмитрий Коньков (кличка "Варяг"), который воевал на Донбассе.

Между тем, компанию "Мотор Сич" обвинили в финансировании боевиков, продолжаются следственные действия.

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