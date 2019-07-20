RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

20 июля

19:38
Под Харьковом авто полиции попало в серьезное ДТП: фото
19:32
В Лавре помолились за мир и будущее Украины
18:57
Бесконечные покращення: жители Крыма пожаловались на недоступность пляжей из-за строек
18:31
Ученые из США обнаружили новый "карманный" вид акул: фото
18:23
Мурашки по коже: сеть впечатлило массовое исполнение гимна Украины на концерте Вакарчука
18:05
Еще один кум: американский режиссер попросил Путина крестить его дочь
17:39
Парламентские выборы: в Украине впервые будут отслеживать нарушения с высоты, фото и видео
17:27
Приехал к другу на концерт: известный украинский певец показал, как отдыхает в Крыму
17:14
"Совковая" традиция: в сети показали, как призывников ВСУ посвящают в десантники
16:58
Под Винницей задержали банду "оборотней в погонах": опубликованы фото
16:47
На аттракционе в Кирилловке произошло страшное ЧП с ребенком
16:20
В США собрались на штурм секретной базы в поисках инопланетян: появилось забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бесконечные покращення: жители Крыма пожаловались на недоступность пляжей из-за строек

суббота, 20 июля 2019, 18:57
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму жители пожаловались в сети, что из-за стройки охрана не пропускает к пляжу.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Так, в интернете написали, что в городе Ялта проходит строительство отеля в парке, потому перекрыт проход на набережную зону и к пляжу. Также отметили, что стройка кругом, и до моря никак нельзя добраться.

"Причем мы согласны не проходить по территории гостиницы, но альтернативный проход предоставлять не собираются, пытаются застроить и эксплуатировать каждый метр", - написали в сети.

В комментариях подтвердили, что охрана действительно не пропускает людей к пляжу.

"Бесконечные покращення", - отметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии курорта в оккупированном Россией Крыму, где улицы погрязли в мусоре.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

У Украины есть одно реально доступное орудие для деоккупации Крыма – Борис Бабин

Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: