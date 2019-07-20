Бесконечные покращення: жители Крыма пожаловались на недоступность пляжей из-за строек

В оккупированном Россией Крыму жители пожаловались в сети, что из-за стройки охрана не пропускает к пляжу.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Так, в интернете написали, что в городе Ялта проходит строительство отеля в парке, потому перекрыт проход на набережную зону и к пляжу. Также отметили, что стройка кругом, и до моря никак нельзя добраться.

"Причем мы согласны не проходить по территории гостиницы, но альтернативный проход предоставлять не собираются, пытаются застроить и эксплуатировать каждый метр", - написали в сети.

В комментариях подтвердили, что охрана действительно не пропускает людей к пляжу.

"Бесконечные покращення", - отметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии курорта в оккупированном Россией Крыму, где улицы погрязли в мусоре.