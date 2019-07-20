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Для красивого сюжета: Россия распространяет в сети очередной страшный фейк о ВСУ

суббота, 20 июля 2019, 20:57
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В сети "гуляет" очередной российский фейк о том, что воины ВСУ расстреляли мирный поселок на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Так, пропагандисты РФ распространяют неправдивую информацию, что украинские военные "расстреляли поселок на юге ДНР для красивого сюжета украинского канала".

"Нормальное кино, хочу еще", - оценил новость блогер. Также в комментариях посмеялись над написанным "юг ДНР".

Отметим, что такую информацию разместил российский ресурс donbasstoday.ru.

"ВСУ открыли массированный огонь по поселку Коминтерново", - говорится в пропагандистском интернет-издании.

Как сообщал "Апостроф", президента Российской Федерации Владимира Путина подловили на новой лжи об Украине, в этот раз касающейся экономической ситуации в стране.

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