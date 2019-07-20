"Совковая" традиция: в сети показали, как призывников ВСУ посвящают в десантники

В сети показали видео, как молодых военных посвящают в десантников.

Запись опубликовал в YouTube военнослужащий ВСУ Андрей Беницкий.

"Традиция перевода молодых в десантники после их первого прыжка", - подписал видео боец.

Пользователи сети прокомментировали обычай в армии.

"Я не десантник, но восхищаюсь ДШВ, мнение о которых сформировали славные воины. Все традиции в рядах тянутся с совка. Традиционно и "духов" в "черепы" переводили и т.д. Если изменили цвет берета (по моему мнению, это очень правильно - нас ничего не должно соединять с москальней) возможно стоит и традиции новые ввести? Чтобы не совместно с солдатом гопать по заднице новоприбывших смельчаков. Это имеет оттенок унижения. Введите то, что имеет мотивационную составляющую и преданность родине и долгу. Опять же, не мне учить десанта, но пора менять", - написал Андрей Ром.

Как сообщал "Апостроф", в течение всего времени войны с Россией Украина продолжает строить армию в худших традициях Советского союза.