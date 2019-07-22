Люди становились на колени: появилось трогательное видео прощания с бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе

Под Черкассами, в Корсунь-Шевченковском, простились с 33-летним Александром Бардалымом.

Об этом сообщает 5 канал, публикуя видео с места похорон.

Александр Бардалым, позывной "Бармалей", командир взвода, 1986 г.р., родом из г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На войне он находился с 2015 года. До увольнения из рядов ВСУ у него оставалось всего 20 дней. У него остались жена и 6-летний сын. В тот день он пытался спасти своего товарища, которого серьезно ранил снайпер. Во время его транспортировки, снайпер смертельно ранил и Бардалыма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото бойцов ВСУ, погибших в день выборов на Донбассе.

Также стало известно о смерти ветерана АТО под Сумами.