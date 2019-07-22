Стало известно о смерти ветерана АТО под Сумами: в сети волна скорби

В понедельник, 22 июля, стало известно о смерти участника АТО Максима Ладыки.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте aphareus.

"Мы получили скорбную весть: в июле 2019 умер Ладыка Максим ("Сэнсэй"), уроженец Ямпольского района (Сумская область). Участник АТО, 72 ОМБр. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!" – говорится в сообщении.

В сети сразу же стали комментировать известие, выражая слова скорби.

Как сообщал "Апостроф", появилась реакция президента Владимира Зеленского на гибель бойцов ВСУ в день выборов. Напомним, в день выборов погибли двое украинских военнослужащих.

Кроме того, появилось фото молодого снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего на Донбассе.

Также бойцы ВСУ отомстили боевикам за гибель Богдана Бигуса, ликвидировав одного оккупанта и двух ранив. При этом, еще двое украинских военных получили ранения.