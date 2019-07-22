В сети показали фото бойцов ВСУ, погибших в день выборов на Донбассе

Стали известны фамилии украинских бойцов, погибших на Донбассе в День выборов в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная днепропетровская бригада в Facebook, публикуя фото погибших.

"21 июля во время выполнения боевого задания в районе проведения операции объединенных сил, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, погибли наши побратимы Никита Скитченко и Семен Румыгин. Они отдали свою молодую жизнь за родину, за целостность и неделимость Украины, за наших детей!" - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", появилась реакция президента Владимира Зеленского на гибель бойцов ВСУ в день выборов. Напомним, в день выборов погибли двое украинских военнослужащих и двое получили ранения.

Кроме того, появилось фото молодого снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего на Донбассе.