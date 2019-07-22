Не связывайтесь с украинцами: Кремль ТВ попало в новый киноскандал

Российский телеканал СТС подверг цензуре голливудский фильм "Ограбление по-итальянски", в котором звучала фраза об украинцах.

Как заметили пользователи соцсетей, из фильма исчезла фраза о том, что связываться с украинцами – опасно.

Так, в одной из сцен фильма герой говорит: "Я уяснил давно: не лезь против природы, тещи и мать их так украинцев". В то же время в эфире СТС фраза была грубо оборвана на слове теща. Фрагмент про украинцев не просто переозвучили иначе, а полностью удалили из фильма.

Российские СМИ попытались разобраться в такой выборочной цензуре на СТС, однако телеканал пока отмалчивается.

А вот та же самая сцена из оригинала.

Тем временем в сети вовсю смеются над телеканалом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России разразился скандал из-за цензуры в байопике об Элтоне Джоне.