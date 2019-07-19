Смерть на Донбассе: бойцы ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима

За четверг, 18 июля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения, за что боевики получили жесткую ответку.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала суток пятницы, 19 июля, боевики единожды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом простились с погибшим на Донбассе 31-летним бойцом Дмитрием Лисоволом.

Также стало известно о смерти известной воина-добровольца АТО.