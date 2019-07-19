Появилось фото молодого снайпера ВСУ, погибшего на Донбассе

В сети показали фото 28-летнего снайпера ВСУ Богдана Бигуса из Хмельницкого, который подорвался на растяжке в четверг, 18 июля.

Его фото публикует пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Напомним, военный возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочных ранений он погиб на месте. Его товарища госпитализировали. У молодого человека осталась мама, жена и двое маленьких детей.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ отомстили боевикам за гибель Богдана Бигуса, ликвидировав одного оккупанта и двух ранив. При этом, еще двое украинских военных получили ранения.

Также ранее появились новые депрессивные фото оккупированного Донбасса.

Кроме того, блогер показал видео из "мертвого" города Донецка.