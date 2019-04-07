Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе

В сети показали фото могилы ликвидированного на Донбассе боевика российских оккупационных войск Паршина Виктора по кличке "Танкист".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Дополнение: правильное отчество Александрович, похоронен в Горловке", - написал он и опубликовал снимок с места захоронения боевика, которого ликвидировал снайпер 4 апреля.

Напомним, Паршин приехал "защищать" территорию Донбасса из российского города Сургут. Информация о боевике опубликована в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что по профессии погибший - товарный оператор в ООО "Сургут перевалка". Также известно, что "Танкист" родился в 1981 году.

Как сообщал "Апостроф", в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.