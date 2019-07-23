Отдых в оккупации: в сети показали свежие фото "ажиотажа" на пляжах Крыма

В оккупированном Крыму по-прежнему ситуация с туристами остается плачевной, о чем свидетельствуют свежие фото пляжей.

Снимки с курортов опубликовал в своем Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%.

В частности, показаны фото с оккупированной Россией части Арабатской стрелки.

‏"Арабатка. Отдыхающие с украинской стороны, помашите тете в сторону Крыма. Ей капец как скучно одной тут", - говорится в подписи.

Пляж в Партените:

"Партенит. Это при том, что доступных пляжей осталось чуть совсем. И да, конец июля", - сообщается в комментарии к фото.

Курорт под Феодосией:

"Курортное (от Феодосии 23 км) чистый пляж, галька и песок, Карадагский заповедник. Конец июля опять же".

Пляж Васили в Балаклаве:

Ранее в Крыму на мысе Фиолент произошел обвал рядом с местом, где отдыхают люди.

Как сообщал "Апостроф", местные жители в оккупированном Крыму жалуются на загрязнение реки Мелек-Чесме, которая протекает в Керчи.