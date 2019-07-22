В Крыму произошел обвал на пляже: появились тревожные подробности и фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму произошел обвал на пляже, чудом не пострадали люди.

Об этом говорится на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

Так, на мысе Фиолент обвал случился рядом с местом, где отдыхают люди.

"Чудом никого не придавило - люди продолжали загорать возле места обвала", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обвал грунта произошел также в поселке Кача на территории, где отдыхающие размещают свои палатки.

"На Каче каждый год обвалы. Рельеф плюс шторм", - уточнили в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.