По-русски нам удобнее: видео и подробности школьного бунта родителей в Авдеевке

В 2-й школе Авдеевки Донецкой области родители учеников подняли протест против перевода учебных программ полностью на украинский язык в рамках реализации закона об образовании.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

"Они пишут жалобы в отдел образования. Они просят решить этот конфликт и учиться на русском", - говорит директор.

Мать ученика школы Анна Пастернак объясняет, что ее ребенок понимает украинский, но на русском ему удобнее.

"Мы привыкли общаться на этом языке, нас вырастили наши родители", - утверждает она.

Еще одна мать заявила, что украинский якобы является дополнительной нагрузкой для ребенка.

"У нас был выбор, идти в украинский класс или русский. Если бы мы хотели в украинский, мы бы пошли в украинский. У нас президент двуязычный – не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский – я не могу ей объяснить некоторые предметы", - говорит мать школьницы.

Родители детей настаивают, что для учебных заведений есть гораздо более актуальные вопросы, чем язык обучения – например, ремонт школ.

"Сделайте нам здание, и потом мы еще будем думать, заговорить ли на украинском языке – как на рынке торги происходили", - говорит Оксана Четверикова.

Как сообщал "Апостроф", обязательные тесты по украинскому языку провалила примерно шестая часть (15,8%) всех абитуриентов, которые проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) в текущем году.