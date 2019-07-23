Готовилось вторжение НАТО: пропагандисты выдали новый фейк о крушении МН17 на Донбассе

Россия выпустила ролик с "расследованием" крушения пассажирского Boeing 777 рейса МН 17 на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс Naked Capitalism.

Так, в видео россияне в очередной раз попытались опровергнуть результаты работы Объединенной следственной комиссии и обвинить во всем Украину. Данную новость начали публиковать во многих росСМИ.

Документальный фильм Макса ван дер Верфа, "независимого расследователя" о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines, а также Яны Ерлашовой, показаны "доказательства подделки материалов обвинения, подмены данных радиолокационных радаров ВВС Украины, и ложь правительств Нидерландов, Украины, США и Австралии, попытка агентов Федерального бюро расследований США (ФБР) завладеть черными ящиками сбитого самолета".

Источниками этих так называемых "доказательств" являются нынешний малазийский премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, полковник Мохамад Сакри, офицер, ответственный за расследование MH17 в Департаменте премьер-министра и Совете национальной безопасности Малайзии, а также некий "криминалистический анализ телефонных переговоров", представленных СБУ, которые голландские прокуроры объявили подлинными.

В фильме правительство Малайзии, один из пяти членов Объединенной следственной группы (ОСГ), опровергает опубликованные результаты и недавнее обвинение в отношении российских подозреваемых. Также он рассказывает о том, как правительство Малайзии стало "препятствовать попыткам США организовать в течение первой недели после крушения военную операцию НАТО в восточной Украине".

По мнению автора статьи, официальная цель операции заключалась в том, чтобы спасти самолет, тела пассажиров, и свидетельства относительно того, что вызвало катастрофу. Фактически же, как говорится в упомянутом материале, операция якобы была направлена "на разгром сепаратистских движений на Донбассе и на борьбу с российским Крымом".

Авторы фильма раскрывают "подробности секретной малазийской военной операции", во время которой малазийские коммандос перехватили 22 июля черные ящики MH17, не дав США и Украине захватить их.

Премьер Малайзии рассказывает, почему правительства США, Нидерландов и Австралии пытались исключить Малайзию из состава ОСГ в первые месяцы расследования. В течение этого периода официальные лица США, Голландии, Австралии и НАТО "инициировали план по вводу 9000 военнослужащих в восточную Украину, якобы для обеспечения безопасности на месте крушения останков самолетов и пассажиров, а также в ответ на предполагаемую роль России в уничтожении MH17 17 июля".

Несмотря на противодействие Германии военному вмешательству, австралийцы отправили отряд специального назначения в 200 человек в Нидерланды, а затем в Киев.

Также в видео показано интервью с полковником Мохамадом Сакри, главой малазийской команды, участвовавшей в этой "спецоперации".

"Я разговаривал с моим премьер-министром (Наджибом - ред.). Он велел мне немедленно отправиться на место крушения", - рассказал полковник.

В то время Сакри был старшим сотрудником службы безопасности в отделе по ликвидации последствий стихийных бедствий в канцелярии премьер-министра. По его словам, после прибытия в Киев чиновники Порошенко заблокировали работу малазийцев.

"Нам не разрешили туда поехать… поэтому я взял небольшую группу, чтобы выехать из Киева тайно в Донецк", - сказал Сакри.

Там он, по словам полковника, осмотрел место крушения и встретился с представителями "администрации" донецких боевиков во главе с Александром Бородаем.

По версии автора статьи, Сакри с одиннадцатью членами команды, в том числе двумя медицинскими специалистами, связистом и коммандос малазийской армии, "мчался к месту происшествия перед вооруженным конвоем, состоящим из австралийских, голландских и украинских чиновников". Последние были заблокированы донецкими боевиками, после чего они были вынуждены прекратить свою миссию. Это произошло после того, как полковник Сакри взял под стражу черные ящики MH17 на церемонии передачи, снятой в офисе Бородая в Донецке 22 июля.

Автор утверждает, что у Австралии на тот момент был план вооруженного вмешательства, включая 3000 австралийских солдат, который позже был отменен. Затем, по версии малазийского полковника, началась практически голливудская история. Сакри сообщил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине попросила передать черные ящики, но он отказался, после чего его встретили агенты ФБР.

"Они подошли ко мне, и попросили, чтобы я показал им черный ящик. Я сказал "нет". Затем, по его словам, представители официального Киева пытались "заставить его оставить черные ящики им", на что получили утвердительный отказ", - утверждает Сакри.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что"Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как сообщал "Апостроф", в сети "гуляет" очередной российский фейк о том, что воины ВСУ расстреляли мирный поселок на Донбассе.