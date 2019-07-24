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Под Запорожьем умер 37-летний ветеран АТО

среда, 24 июля 2019, 06:44
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Во вторник, 23 июля, под Запорожьем, в Мелитополе, скончался 37-летний ветеран АТО Сергей Вихляев.

Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Известно, что 37-летний житель Мелитополя был призван в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации в январе 2015 года. Проходил службу в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в должности стрелка. Демобилизовали его в октябре 2016 года.

На данный момент причины смерти не сообщаются.

Как сообщал "Апостроф", 13 июля стало известно о смерти бойца Добровольческого украинского корпуса, участника боевых действий на Донбассе и Революции достоинства Андрея Федоришина.

Также 22 июля стало известно о смерти участника АТО Максима Ладыки. Он прошел три ротации в зоне АТО в 2015-2016 годах.

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