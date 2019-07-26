RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

01:35
На курорте Кирилловка сняли забавное видео с "президентом пляжа"
00:31
С выпускного в нардепы: появилась яркая фотожаба на "слуг народа" в Раде
00:11
Австрия объявила в розыск россиянина из-за шпионажа: подробности дела и фото
00:10
Под Житомиром избили ветерана АТО за то, что он защищал Украину: видео и реакция сети

25 июля

23:47
Работа няней и роман с членом ОИК: сеть взбудоражила биография кандидата от партии Зеленского
23:45
Хотел отомстить: появилось видео с признанием напавшего на Порошенко ветерана "Азова"
23:43
ЦИК подсчитала 99,9% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
23:34
Заря стартовала в Лиге Европы с уверенной победы: видео
23:18
В Киеве задержали наглых воровок, "работавших" на вокзале: фото
23:05
Столп дыма поднимался в небо: появились фото и видео масштабного пожара под Черниговом
22:41
Водителя, устроившего смертельное ДТП под наркотиками, отпустили из-под стражи: в сети волна гнева
22:15
Зеленский тайно встречался с известным олигархом: в сеть попало интересное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На курорте Кирилловка сняли забавное видео с "президентом пляжа"

пятница, 26 июля 2019, 01:35
переглянути новину українською

В сети опубликовали видео прогрессивной рекламы на пляже в курортной Кирилловке, где отдыхающих приглашали покататься на водном аттракционе.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Парень, которого прозвали "королем" и "президентом" пляжа развлекает людей смешными зазывалками. Так он заодно рекламирует водный "банан". В своем "представлении" молодой "бизнесмен" рассказывает стихи и анекдоты, поет песни и пританцовывает.

"Девочки и мальчики, идите на бананчик", "Мужики обратите на меня внимание. Для вас акция - билет в одну сторону и без жилета!", "Президент пляжа и король моря приглашает вас на банан" - выкрикивает молодой человек в мегафон, тут же переходит на украинский язык и начинает рассказывать байки.

Чтобы посмотреть на такого комика-самородка на пляже Кирилловки собираются зрители. Это шоу вероятно помогает продать билеты на аттракцион.

Как сообщал "Апостроф", в курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток упал с аттракциона "банан" и получил перелом шеи.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: