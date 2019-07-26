На курорте Кирилловка сняли забавное видео с "президентом пляжа"

В сети опубликовали видео прогрессивной рекламы на пляже в курортной Кирилловке, где отдыхающих приглашали покататься на водном аттракционе.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Парень, которого прозвали "королем" и "президентом" пляжа развлекает людей смешными зазывалками. Так он заодно рекламирует водный "банан". В своем "представлении" молодой "бизнесмен" рассказывает стихи и анекдоты, поет песни и пританцовывает.

"Девочки и мальчики, идите на бананчик", "Мужики обратите на меня внимание. Для вас акция - билет в одну сторону и без жилета!", "Президент пляжа и король моря приглашает вас на банан" - выкрикивает молодой человек в мегафон, тут же переходит на украинский язык и начинает рассказывать байки.

Чтобы посмотреть на такого комика-самородка на пляже Кирилловки собираются зрители. Это шоу вероятно помогает продать билеты на аттракцион.

Как сообщал "Апостроф", в курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток упал с аттракциона "банан" и получил перелом шеи.