На аттракционе в Кирилловке произошло страшное ЧП с ребенком

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток упал с аттракциона "банан" и получил перелом шеи.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел 12 июля на пляже возле базы отдыха "Маяк". Парень во время катания на надувном аттракционе упал с него и ударился головой об дно. Вследствие несчастного случая подросток сломал шейный отдел позвоночника. Мальчика каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

"Предприниматели, которым принадлежит скутер и надувная платформа, утверждают, что подросток сам виноват в произошедшем. Катание на "банане" в то время уже завершилось и людей привезли к берегу. В этот момент мальчик решил нырнуть с платформы и, так как было мелко, он ударился головой об дно", - говорится в сообщении.

Отмечают, что на момент происшествия за рулем скутера, к которому был привязан "банан", находился несовершеннолетний парень. А предприниматель, имеющий все разрешения, отсутствовал. Уехав по делам, мужчина поручил своему сыну-подростку управлять водным мотоциклом.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, приведшее к тяжким последствиям). В рамках расследования судом было изъято имущество предпринимателя - водный скутер и "банан".

Как сообщал "Апостроф", на популярном украинском курорте в Кирилловке произошло неприятное ЧП с отдыхающими, которым пришлось около 45 минут провисеть на огромной высоте в парке аттракционов.



