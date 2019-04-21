В "Квартале 95" сделали грозное заявление по Зеленскому

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой сообщил журналистам, что над Владимиром Зеленским, который согласно данным экзит-полов, победил на президентских выборах, коллектив также будет шутить.

Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Кравец в Twitter.

На вопрос журналиста, будут ли они шутить над Зеленским, Кошевой ответил: "А как же!", при этом он заявил, что не боится, что новый президент может закрыть "Квартал".

Как сообщал "Апостроф", в Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком начал принимать результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Владимир Зеленский уже пообщался с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. Зеленский принял поздравление от Порошенко, который заявил, что готов помогать новоизбранному президенту.