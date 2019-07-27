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Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: фото, видео и все подробности

суббота, 27 июля 2019, 13:08
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В пятницу, 26 июля, гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в убийстве гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ, был экстрадирован в Россию из Польши.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс", ссылаясь на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, сотрудники российского нацбюро Интерпола и ФСИН доставили украинца из Варшавы в Москву. В России он обвиняется в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершенном организованной группой лиц по найму.

Напомним, 27 марта 2017 года в Москве группа неизвестных напала на гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ Николая Волкова, выстелив в него два раза и отобрав портфель с документами. От полученных ранений мужчина умер.

Следствие выяснило, что предприниматель предложил своему знакомому 3 миллиона рублей за убийство его бизнес-партнера Волкова и кражу у него финансовых документов. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый привлек к этому преступлению гражданина Латвии и двух граждан Украины, спланировал убийство и начал за бизнесменом слежку, а также купил пистолет с глушителем, патроны и автомобиль.

В отношении группы было возбуждено дело об убийстве, разбое и незаконном приобретении оружия.

Украинец Гуйва в мае 2017 года был объявлен в международный розыск и задержан в Польше в июле 2018 года. Его дело направлено для рассмотрения по существу в Кунцевский суд Москвы.

Видео и фото за март 2017 года

Как сообщал "Апостроф", ранее в белорусском Могилеве группа неизвестных на авто с российскими номерами похитили и убили сотрудника местной ГАИ.

Позже в сети было опубликовано видео с места убийства милиционера.

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