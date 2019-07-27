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Скоро август: появились новые печальные фото ворот Крыма и "людных" пляжей

суббота, 27 июля 2019, 13:49
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В оккупированном Россией Крыму туристов не прибавилось, даже в разгар сезона.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На снимках видно, что пляжи пустынные, а отдыхающих очень мало.

В сети показали фото железнодорожного вокзала в Симферополе, где нет людей летом.

"Буквально на днях забежала на жд вокзал в Симферополе. Теперь болею... Мне физически невыносимо это видеть. В конце ИЮЛЯ! Постапокалипсис Симферополь", - прокомментировала блогер.

Также она разместила снимки причалов в популярных курортных городах полуострова. Она отметила, что их обещали отремонтировать к 2018 году за более чем 2 миллиарда по Федеральной Целевой Программе в Крыму.

"Пристани Алушты, Судака и Мисхора теперь в таком же состоянии как и вся "родная гавань" в целом...", - написала RoksolanaToday&Крым25%.

Как сообщал "Апостроф", в Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.

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