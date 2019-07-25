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Россия врет: появились показательные фото пляжей в аннексированном Крыму

четверг, 25 июля 2019, 21:30
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Российские оккупанты в аннексированном Крыму отчитались о более трех миллионах туристов, побывавших на полуострове.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

В "министерстве курортов и туризма Крыма" утверждают, что с начало года на полуострове отдохнуло 3 миллиона 346 тысяч туристов.

"62% всех туристов, посетивших Крым, прибыли по крымскому мосту. Так, с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 16 700 автобусов", – говорится в сообщении соответствующего "министерства".

При этом, в сети показали фото пустующих пляжей аннексированного Крыма, что в корне противоречит указанной статистике.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фото "ажиотажа" на пляжах Крыма.

Кроме того, ранее ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

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