Россия врет: появились показательные фото пляжей в аннексированном Крыму

Российские оккупанты в аннексированном Крыму отчитались о более трех миллионах туристов, побывавших на полуострове.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

В "министерстве курортов и туризма Крыма" утверждают, что с начало года на полуострове отдохнуло 3 миллиона 346 тысяч туристов.

"62% всех туристов, посетивших Крым, прибыли по крымскому мосту. Так, с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 16 700 автобусов", – говорится в сообщении соответствующего "министерства".

При этом, в сети показали фото пустующих пляжей аннексированного Крыма, что в корне противоречит указанной статистике.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фото "ажиотажа" на пляжах Крыма.

Кроме того, ранее ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.